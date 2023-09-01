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Украинским военным хотели поставить миллион некачественных продовольственных наборов

Пятница 01 сентября 2023 15:27
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Украинским военным хотели поставить миллион некачественных продовольственных наборов Иллюстративное фото: украинским военным хотели поставить миллион некачественных продовольственных наборов (mil.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Компания, которая заключила договор с Минобороны, хотела поставить миллион некачественных продовольственных наборов для украинских военных. Однако правоохранители предотвратили передачу продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали незаконность положений дополнительного соглашения к договору о закупке продуктовых наборов для военных, которое заключило Минобороны с коммерческим обществом.

Речь идет о миллионе продуктовых наборов стоимостью 430 млн гривен.

Отмечается, что этим дополнительным соглашением к договору предусмотрена закупка продуктовых наборов, которые не соответствуют установленным законодательством нормам питания для военных и не обеспечивают должное удовлетворение их потребностей.

К тому же, этим соглашением подтвержден факт принятия Минобороны некачественной продукции.

Суд подтвердил, что заключение дополнительного соглашения к договору состоялось в нарушение требований действующего законодательства и противоречит интересам государства.

Закупки в Минобороны

Отметим, что Минобороны уже попадало в ряд скандалов с закупками продуктов питания и амуниции по завышенным ценам.

Так, недавно журналисты провели расследование, в котором заявили, что Минобороны якобы закупило у турецкой фирмы зимние куртки для военных, но по завышенной цене. Цена курток при доставке выросла втрое.

К тому же, расследователи выяснили, что из Турции в Украину прибыли действительно не зимние куртки, а летние.

После этого министр обороны Алексей Резников предложил пари нардепу и журналисту. Он заявил, что готов подать в отставку, если окажется, что ведомство поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних. В противном случае он предложил депутату Анастасии Радиной сложить мандат, а журналисту Михаилу Ткачу - уйти из издания и на 3 года прекратить заниматься журналистикой.

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Офис Генпрокурора
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