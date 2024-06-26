Украинским пенсионерам продлили "военные" выплаты: кто и как может получить деньги

Украинским пенсионерам, живущим в зоне боевых действий и получающим низкие пенсии, дополнительные выплаты от ВПП ООН продлят до конца 2024 года.
РБК-Украина рассказывает, что известно об этой инициативе, а также кто и как может получить деньги от международных гуманитарных организаций.
Министерство социальной политики Украины активно сотрудничает с международными партнерами для обеспечения денежных выплат тем гражданам, которым они наиболее необходимы.
Учитывая это, в августе 2023 года Минсоцполитики, Пенсионный фонд и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) инициировали совместный проект - для объединения усилий в предоставлении украинским гражданам денежной поддержки от международных гуманитарных организаций.
Речь идет, в частности, о поддержке пенсионеров, которые:
С тех пор такой помощью было охвачено более 421 тыс. пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий. Ее совокупный объем составляет уже более 1,68 млрд гривен.
По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, реализация проекта позволила направлять имеющийся у международных партнерских организаций финансовый ресурс наиболее уязвимым пожилым гражданам.
"К сожалению, часто пенсионеры - особенно одинокие - не имеют возможности самостоятельно обратиться за получением дополнительной помощи (зарегистрироваться на соответствующем сайте, посетить офис международной организации и т.п.). Особенно важно иметь такую помощь людям пожилого возраста, проживающим на территориях, близких к активным или возможным боевым действиям", - подчеркнула представитель правительства.
Дополнительные выплаты от ВПП ООН для пенсионеров продлят до декабря 2024 года включительно.
В дальнейшем вопрос продления выплат будет решаться донорами в зависимости от имеющегося финансирования (в настоящее время программа финансируется ВПП на средства Германии, Норвегии, Финляндии, ЕС и частных доноров).
"Мы понимаем, что жить на небольшую пенсию, особенно на территориях, близких к зоне боевых действий, нелегко, и что дополнительная помощь крайне нужна", - отметила временно исполняющая обязанности директора ВПП ООН в Украине Марианна Уорд.
Получить такую дополнительную денежную помощь могут пенсионеры:
Для назначения дополнительных выплат пенсионерам специально обращаться никуда не нужно.
ВПП ООН направляет средства на основании информации о пенсионерах, уже имеющейся в базах данных Пенсионного фонда.
Выплата производится:
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине сократят количество бумажных документов для назначения социальных выплат.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, Министерство социальной политики Украины
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