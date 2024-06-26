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ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам за последний месяц

Украина, Среда 26 июня 2024 08:55
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ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам за последний месяц Фото: Выплата пенсий в июне выросла до 62,3 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за июнь 2024 года. На пенсионные выплаты направлено 62,3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным ПФУ, на пенсионные выплаты направлено через АО "Укрпочта" - 9,8 млрд грн, через уполномоченные банки - 52,5 млрд гривен.

Таким образом, ПФУ увеличил финансирование пенсий, поскольку в мае на пенсии было направлено 60,9 млрд гривен, а в апреле - 60,5 млрд гривен.

ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам за последний месяц

Пенсии в июне

Одной из причин увеличения финансирования могли стать выплаты работающим пенсионерам индексированных пенсий сразу за три месяца - за апрель, май и июнь. Это связано с тем, что сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года поступили в мае.

По данным ПФУ, по состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине среди 10,2 млн пенсионеров продолжали работать 2,7 млн человек. Средний размер пенсий в целом по Украине составил 5 743 гривен, у работающих пенсионеров - 6 094 гривен.

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