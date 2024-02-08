RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинским беженцам упростят проживание в Израиле: детали

Фото: Украинские беженцы в Израиле (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Окружной суд в Тель-Авиве постановил, что всем беженцам из Украины в Израиле должны предоставить визы типа 2А5. Это даст право на работу, медицинское страхование и открытие счетов в банке.

Визы будут предоставляться сроком до 31 декабря 2024 года с возможностью продления, сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Израиле.

Гражданам Украины, которые находятся в Израиле и подпадают под действие директивы о коллективной защите (люди, въехавшие в страну после 24 февраля 2022 года или находившиеся там на законных основаниях), должны предоставить визы типа 2А5. Соответствующее постановление вынес Окружной суд в Тель-Авиве 7 февраля 2024 года, сообщили в посольстве.

Обладатели этой визы имеют право на официальное трудоустройство, могут открыть банковский счет и оформить медицинское страхование.

Визы должны быть выданы не позднее 3 марта 2024 года. Граждане Украины могут обратиться в территориальные отделения Управления по делам народонаселения и иммиграции для получения указанной визы.

Ранее МВД Израиля приняло решение о продлении срока пребывания для граждан Украины и разрешило трудоустройство для лиц, легально находившихся в Израиле по состоянию на 24 февраля 2022 года, а также въехавших в страну позже, до 31 января 2024 года.

"То есть украинцам не нужно было обращаться в отделения МВД Израиля для продления срока действия туристической визы, однако, граждане Украины не получали никаких документов. Теперь украинцы будут иметь возможность получить именной документ, подтверждающий их статус в стране, что упростит проживание в Израиле", – отметили в посольстве.

Напомним, мы писали, что украинские беженцы смогут остаться в Израиле до конца войны. Об этом рассказал посол Украины в этой стране.

Также мы писали, что правительство Израиля в августе заявляло, что не смогло продлить выплаты медицинского страхования и социальной помощи для украинских беженцев из-за нехватки финансирования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильВизовый режим