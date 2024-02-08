Украинским беженцам упростят проживание в Израиле: детали

Гражданам Украины, которые находятся в Израиле и подпадают под действие директивы о коллективной защите (люди, въехавшие в страну после 24 февраля 2022 года или находившиеся там на законных основаниях), должны предоставить визы типа 2А5. Соответствующее постановление вынес Окружной суд в Тель-Авиве 7 февраля 2024 года, сообщили в посольстве.

Обладатели этой визы имеют право на официальное трудоустройство, могут открыть банковский счет и оформить медицинское страхование.

Визы должны быть выданы не позднее 3 марта 2024 года. Граждане Украины могут обратиться в территориальные отделения Управления по делам народонаселения и иммиграции для получения указанной визы.

Ранее МВД Израиля приняло решение о продлении срока пребывания для граждан Украины и разрешило трудоустройство для лиц, легально находившихся в Израиле по состоянию на 24 февраля 2022 года, а также въехавших в страну позже, до 31 января 2024 года.

"То есть украинцам не нужно было обращаться в отделения МВД Израиля для продления срока действия туристической визы, однако, граждане Украины не получали никаких документов. Теперь украинцы будут иметь возможность получить именной документ, подтверждающий их статус в стране, что упростит проживание в Израиле", – отметили в посольстве.