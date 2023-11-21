RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинским банкам подняли налог на прибыль: сколько это даст бюджету

Фото: Рада подняла налог на прибыль банков до 50% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла о налогообложении банков. Налог на прибыль будет увеличен с 18% до 50% уже в текущем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект 9656-д  целом поддержали 229 депутатов.

Как отметил депутат, по настоянию МВФ, Минфина и НБУ текст ко втором чтению был изменен: налог на прибыль за 2023 год будет 50%; в последующие годы, начиная с 2024 года, будет ставка 25%.

"По расчетам Минфина, это принесет только за 2023 год 24-25 млрд гривен. Далее это 6-7 млрд гривен", - сообщил Железняк.

Депутат также сообщил, что в этот же законопроект добавили нормы о том, что продлевается еще на один год льгота на ввозной НДС при импорте дронов, тепловизоров, раций и антидроновых ружей.

Налог на прибыль банков

В октябре Верховная рада приняла за основу проект закона об увеличении ставки налога на прибыль банков с 18% до 36% в 2024-2025 годах.

В проекте госбюджета на 2024 год уже учли 9,9 млрд гривен от увеличения ставки налога.

По данным НБУ, за январь-сентябрь года чистая прибыль банков Украины достигла 109,9 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
банкиВерховная рада