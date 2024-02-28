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Украинских учеников в Чехии проверят на знание языка: когда будет тестирование

Фото: Украинские ученики за границей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Чехии хотят оценить уровень чешского языка среди украинских учеников, чтобы оценить эффективность предыдущих мер по адаптации детей-иностранцев. Так финансовую и методическую поддержку сделают более адресной.

В то же время, школьная инспекция будет выявлять буллинг в школах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Минобразования Чехии готовит тестирование языковой готовности иностранных учащихся начальной школы. Цель состоит в том, чтобы выявить учеников с недостаточным языковым уровнем, чтобы финансовая и методическая поддержка была лучше направлена на них.

Проверка знаний начнется через 2 месяца в сотрудничестве с Чешской школьной инспекцией, говорится на сайте ведомства.

"Мы оказали поддержку украинским детям в форме конкурсов на организацию языковых курсов, адаптационных мероприятий или финансирование ассистентов учителей. Теперь мы хотим выяснить, насколько эта помощь эффективна. Надо решить, куда ее конкретно направить в будущем", – отметил министр образования Микулаш Бек.

Министерство выделило около 452 млн крон на дотации для адаптационных групп и языковых курсов для детей из Украины.

По данным ведомства, не только препятствия в обучении связаны не с языковыми навыками, но есть и случаи издевательств над учениками-иностранцами.

За последние три года случаи буллинга обнаружили в 57% чешских школах. Учителям предлагают методические материалы, как обнаруживать буллинг и бороться с ним. В то же время, отчет инспекции по интеграции и обучению учеников с другим языком прошлой весной показал, что отношения учеников с другим родным языком с другими учащимися в школах были на хорошем уровне.

Напомним, мы писали, что будет с украинцами в Чехии после марта 2025 года. Министр внутренних дел назвал условия для беженцев.

Также мы рассказывали, что изменится для украинцев в Чехии в этом году. Страна постепенно корректирует программу поддержки, чтобы поощрить украинцев интегрироваться.

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