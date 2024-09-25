В украинских школах появятся спецклассы: в чем их особенность

Минюст зарегистрировал новый порядок образования и условия функционирования специальных классов в заведениях общего среднего образования. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года. К этому времени школы смогут подготовиться к изменениям и адаптировать учебные программы.

"Новая система специальных классов направлена на то, чтобы дети с особыми образовательными потребностями имели доступ к качественному образованию по месту жительства, получали необходимую поддержку и обучались в условиях максимально адаптированных к их возможностям", - отметила Евгения Смирнова.

Специальные классы будут формироваться с учетом конкретных особенностей развития детей, их образовательных потребностей и уровня поддержки, в котором они нуждаются. К каждому ребенку будут применять подходы, гарантирующие максимально эффективный образовательный процесс, несмотря на типы трудностей – будь то задержка развития, расстройства аутистического спектра, нарушения слуха или зрения.

Для каждого ученика такого класса будут формировать индивидуальную образовательную траекторию. Это позволит каждому ребенку учиться по программе, которая соответствует его способностям и темпу усвоения материала.

Для сопровождения ученика в школе будет работать команда психологов и педагогов, которые будут отслеживать динамику развития и обучения. В особых классах вводится также должность ассистента учителя. Это позволит каждому ребенку получать индивидуальную поддержку на уроках, а учителям эффективнее организовывать обучение.