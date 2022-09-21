Из украинских портов вышел еще один крупный караван с зерном

В среду, 21 сентября, в рамках реализации зерновой сделки из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли еще восемь судов. В направлении стран Азии и Европы отправлено из 170,3 тыс. тонн агропродукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры .

По данным пресс-службы, от причалов Одесского порта отошли балкеры DS MANATEE, SEA INSPIRATION, NIZAR, из порта Черноморска - SWIMMER, CENK M, а из порта "Южный" – MED ISLAND, BRIGHT STAR, LEONORA VICTORY. С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 4,27 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 185 судов по продовольствию в страны Азии, Европы и Африки.