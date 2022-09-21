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Из украинских портов вышел еще один крупный караван с зерном

Фото: из портов Одессы вышло 8 судов с зерном (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В среду, 21 сентября, в рамках реализации зерновой сделки из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли еще восемь судов. В направлении стран Азии и Европы отправлено из 170,3 тыс. тонн агропродукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры .

По данным пресс-службы, от причалов Одесского порта отошли балкеры DS MANATEE, SEA INSPIRATION, NIZAR, из порта Черноморска - SWIMMER, CENK M, а из порта "Южный" – MED ISLAND, BRIGHT STAR, LEONORA VICTORY.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 4,27 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 185 судов по продовольствию в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна по Черному морю. Первое судно с зерном из порта "Одесса" вышло 1 августа.

Как сообщало РБК-Украина, правительство Украины приняло решение предоставить 50 тыс. тонн пшеницы в рамках гуманитарной помощи населению Эфиопии и Сомали.

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