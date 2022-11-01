Из украинских портов вышли еще три судна, несмотря на приостановку участия России в соглашении

Еще три судна с украинским продовольствием вышли из портов 1 ноября, несмотря на заявления России о приостановлении участия в инициативе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Координационный центр под руководством ООН отмечает, что движение кораблей согласовано украинской, турецкой делегациями и ООН в Стамбульском центре. Российская делегация проинформирована об этом. К тому же координатор ООН по зерновой инициативе Амир Абдулла продолжил обсуждение со всеми тремя государствами-участниками, пытаясь возобновить полное участие в центре, который контролирует безопасный проход судов.