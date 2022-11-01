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Из украинских портов вышли еще три судна, несмотря на приостановку участия России в соглашении

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Вторник 01 ноября 2022 12:40
Из украинских портов вышли еще три судна, несмотря на приостановку участия России в соглашении Фото: из украинских портов вышли еще три судна, несмотря на приостановку участия России в соглашении (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Еще три судна с украинским продовольствием вышли из портов 1 ноября, несмотря на заявления России о приостановлении участия в инициативе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Координационный центр под руководством ООН отмечает, что движение кораблей согласовано украинской, турецкой делегациями и ООН в Стамбульском центре. Российская делегация проинформирована об этом.

К тому же координатор ООН по зерновой инициативе Амир Абдулла продолжил обсуждение со всеми тремя государствами-участниками, пытаясь возобновить полное участие в центре, который контролирует безопасный проход судов.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин придумал оправдание срыва "зернового соглашения", заявив, что Россия из него не вышла.

Ранее РФ заявляла о выходе из "зернового соглашения" якобы из-за того, что "Украина нанесла удар по кораблям Черноморского флота в Севастопольской бухте".

По словам президента Владимира Зеленского, Украина продолжает выполнять условия соглашения по экспорту зерна, которое наша страна подписала с ООН и Турцией.

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