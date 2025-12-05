RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Украинских офицеров запаса будут готовить по-новому: детали

Иллюстративное фото: офицеров запаса в Украине будут готовить более тщательно (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабмин принял важные изменения, которые предусматривают существенное повышение качества подготовки офицеров запаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, изменения предусматривают увеличение объема обучения с 1080 учебных часов (36 кредитов ЕКТС) до 1320 учебных часов (44 кредитов ЕКТС). В рамках таких изменений вводится новая учебная дисциплина - "Военная подготовка". 

Обучение будет организовано так, что на 3-4 курсах (а для медицинских и фармацевтических специальностей - на 3-5 курсах) студенты будут проходить базовый и профессиональный курсы тактического уровня L-1A и L-1B в рамках программы профессионального военного образования.

Новый порядок также обновляет ряд административных и учебных процедур:

  • регулирует конкурсный отбор;
  • вводит новый механизм зачисления на программу офицеров запаса медицинской службы;
  • уточняет проведение учебного сбора после завершения основного курса. 

Документ, который принял Кабмин, распределяет полномочия между Минобороны, МОН, Минздравом, Генштабом и руководством вузов в вопросах подготовки офицеров запаса.

Кроме того, теперь все граждане Украины, которые получают высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям и признаны пригодными к военной службе, обязаны проходить военную подготовку по программе офицеров запаса. 

Согласно ожиданиям, это позволит повысить качество подготовки и усилить комплектование ВСУ квалифицированными офицерами, особенно в критически важной медицинской сфере.

Подготовка офицеров

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял о том, что в Украине необходимо улучшить подготовку офицеров тактического звена.

По его словам, о такой необходимости заявляют начальники высших военных учебных заведений и командиры боевых бригад.

В частности, предлагается организовать курсы повышения квалификации для подготовки офицеров штабов по отдельным направлениям деятельности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныВойна в Украине