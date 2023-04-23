Украинские военные сбили четыре российских "Ланцета" на юге

Украинские военные сбили четыре вражеских дрона-камикадзе в Херсонской и Николаевской областях в течение вечера 22 апреля - утра 23 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" .

"В течение вечера 22 апреля и утра 23 апреля 2023 года в Николаевской и Херсонской областях воинами мобильных огневых групп Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожены четыре дрона-камикадзе "Ланцет"", - сказано в сообщении.

Напомним, спикера ОК "Юг" Владислав Назаров сообщал, что за прошедшие сутки россияне дважды применили ударные дроны типа "Ланцет" по Херсонскому району и устроили массированный удар бомбами из четырех самолетов.

Кроме того, вчера оккупанты атаковали Очаковскую общину Николаевской области.

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