Украинские защитники уничтожили укрепление, технику и позиции окупантов на Купянском направлении

Согласно видео в еженедельном отчете разведывательно-ударного подразделения "Очи" 120 ОРП, украинские защитники нанесли многочисленные удары по позициям и живой силе оккупантов, которые пытались скрываться в лесополосах.

Следует отметить, что операции по уничтожению сил врага проводились также и в ночное время суток.