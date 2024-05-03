Украинские защитники уничтожили из HIMARS российскую ПЗРК "ТОР" и показали эффектное видео

Как отмечают в ведомстве, корректировал работу ракетчиков беспилотный комплекс PD-2, деньги на который донатили украинцы.

В ГУР МО поблагодарили граждан за то, что они делают такие операции разведчиков возможными и анонсировали продолжение.

"Будет еще!", - немногословно отметили в разведке.