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Украинские защитники уничтожили из HIMARS российскую ПЗРК "ТОР" и показали эффектное видео

Фото: украинские защитники уничтожили ПЗРК ТОР (иллюстративный фото Facebook.com/Минобороны РФ)
Автор: Ярослава Борзова

В Запорожском направлении бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины совместно с операторами HIMARS обнаружили и уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Тор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинской разведки в Telegram.

Как отмечают в ведомстве, корректировал работу ракетчиков беспилотный комплекс PD-2, деньги на который донатили украинцы.

В ГУР МО поблагодарили граждан за то, что они делают такие операции разведчиков возможными и анонсировали продолжение.

"Будет еще!", - немногословно отметили в разведке.

Уничтожение вражеской техники

В преддверии бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины ликвидировали российский ЗРК "Стрела 10" на фронте. Следует заметить, что уничтожение произошло в день войск противовоздушной обороны России.

Также в преддверии бойцы СБУ уничтожили на фронте партию российских систем ПВО. В частности, россияне потеряли два ЗРК "Бук" разных модификаций и одну станцию обнаружения целей ЗРК "Бук", два ЗРК "ТОР-М2", ЗРК "Стрела-10", ЗГРК "Тунгуска".

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