Украинские защитники за месяц атаковали дронами более 52 тысяч целей, - Сырский

Главком провел совещание с командирами подразделений беспилотных систем и заслушал доклад командующего Силами беспилотных систем ВСУ полковника Вадима Сухаревского.

Участники совещания поделились опытом эффективного применения дронов, использования дронов-перехватчиков, выполнения задач на большое расстояние в условиях противодействия средств РЭБ противника. Также уделили внимание внедрению новейших разработок, подходов и тактик.

"Поблагодарил командиров боевых подразделений беспилотных систем и их подчиненных за устойчивость и результативность. Особая благодарность экипажам 414 полка БпС КСО, 412 батальона БпС СБС, которые демонстрируют высокий уровень профессионализма и эффективности", - отметил Сырский.

По словам главкома, несмотря на сложные погодные условия, подразделения беспилотных систем демонстрируют высокую эффективность на поле боя. Эффективнее всего себя проявили ударные дроны-бомберы. Их операторами выполнено более 7000 миссий.

Как отметил Сырский, в октябре в результате совершенных боевых вылетов дронов уничтожено и поражено более 52 тысяч целей противника. Среди поставленных целей 129 артиллерийских систем, 221 единица вражеского радиооборудования и более 4 тысяч оккупантов.