Украинские защитники за месяц атаковали дронами более 52 тысяч целей, - Сырский

Украинское командование провело совещание по использованию беспилотников на фронте. За месяц защитники атаковали дронами более 52 тысяч целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.
Главком провел совещание с командирами подразделений беспилотных систем и заслушал доклад командующего Силами беспилотных систем ВСУ полковника Вадима Сухаревского.
Участники совещания поделились опытом эффективного применения дронов, использования дронов-перехватчиков, выполнения задач на большое расстояние в условиях противодействия средств РЭБ противника. Также уделили внимание внедрению новейших разработок, подходов и тактик.
"Поблагодарил командиров боевых подразделений беспилотных систем и их подчиненных за устойчивость и результативность. Особая благодарность экипажам 414 полка БпС КСО, 412 батальона БпС СБС, которые демонстрируют высокий уровень профессионализма и эффективности", - отметил Сырский.
По словам главкома, несмотря на сложные погодные условия, подразделения беспилотных систем демонстрируют высокую эффективность на поле боя. Эффективнее всего себя проявили ударные дроны-бомберы. Их операторами выполнено более 7000 миссий.
Как отметил Сырский, в октябре в результате совершенных боевых вылетов дронов уничтожено и поражено более 52 тысяч целей противника. Среди поставленных целей 129 артиллерийских систем, 221 единица вражеского радиооборудования и более 4 тысяч оккупантов.
В Украине во время войны нарастили производство дронов и другого вооружения. Кроме того, Украина сотрудничает с другими странами по производству оружия. Оборонный концерн Rheinmetall построит на территории Украины четыре завода, один из них уже работает.
Также недавно Украина договорилась с бельгийской компанией Thales производить ракеты для сбивания дронов.
Как сообщили в Минобороны, Украина получит для испытаний эстонские ракеты ПВО. Они предназначены для уничтожения беспилотников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.