Украина вместе с бельгийской Thales будет производить ракеты для сбивания дронов
Украина подписала меморандум с бельгийской компанией Thales. Он предусматривает совместное производство ракет для ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Германа Сметанина в Telegram.
"Thales Belgium подписали Меморандум о сотрудничестве с украинским оборонным предприятием. Эта договоренность предполагает совместное производство ракет для противодействия вражеским БПЛА", - отметил министр.
Как сказал глава Минстратегпрома, ожидается, что в дальнейшем сотрудничество расширится до передачи технологий и комплектующих к этим ракетам.
Сметанин подчеркнул, что это сотрудничество усилит украинский оборонно-промышленный комплекс и защиту критической инфраструктуры от вражеских дронов.
Профильное издание Defense Express предполагает, что Украина и Thales будут производить ракеты FZ275 LGR, которые уже находятся на вооружении Сил обороны Украины. Это 70-мм ракета с полуактивным лазерным самонаведением.
Производство ракет в Украине
Напомним, в августе президент Владимир Зеленский сообщил о первом успешном применении украинской ракеты-дронами "Паляныця".
Глава государства также отмечал, что Украина создает свою баллистическую ракету.
По словам директора государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексея Петрова, Украина будет иметь свои крылатые и баллистические ракеты до середины 2025 года.
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