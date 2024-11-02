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Украина вместе с бельгийской Thales будет производить ракеты для сбивания дронов

Киев, Суббота 02 ноября 2024 12:58
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Украина вместе с бельгийской Thales будет производить ракеты для сбивания дронов Фото: Украина и Thales будут производить ракеты для ПВО (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина подписала меморандум с бельгийской компанией Thales. Он предусматривает совместное производство ракет для ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Германа Сметанина в Telegram.

"Thales Belgium подписали Меморандум о сотрудничестве с украинским оборонным предприятием. Эта договоренность предполагает совместное производство ракет для противодействия вражеским БПЛА", - отметил министр.

Как сказал глава Минстратегпрома, ожидается, что в дальнейшем сотрудничество расширится до передачи технологий и комплектующих к этим ракетам.

Сметанин подчеркнул, что это сотрудничество усилит украинский оборонно-промышленный комплекс и защиту критической инфраструктуры от вражеских дронов.

Профильное издание Defense Express предполагает, что Украина и Thales будут производить ракеты FZ275 LGR, которые уже находятся на вооружении Сил обороны Украины. Это 70-мм ракета с полуактивным лазерным самонаведением.

Производство ракет в Украине

Напомним, в августе президент Владимир Зеленский сообщил о первом успешном применении украинской ракеты-дронами "Паляныця".

Глава государства также отмечал, что Украина создает свою баллистическую ракету.

По словам директора государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексея Петрова, Украина будет иметь свои крылатые и баллистические ракеты до середины 2025 года.

Больше об украинском тайном оружии - в материале РБК-Украина.

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