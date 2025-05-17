Украинские защитники "минусовали" еще более 900 оккупантов и 34 артсистем: данные Генштаба

Ситуация на фронте

Как сообщили ранее в Генштабе ВСУ в вечерней сводке 15 мая, с начала суток на фронте произошло 117 боев.

В военном командовании проинформировали, что из двенадцати направлений только на Гуляйпольском и Приднепровском вражеские штурмы не фиксировались.

В обнародованном 17 мая отчете экспертов Института изучения войны (ISW) сообщалось, в частности, что Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении. Между тем российские оккупанты продвинулись в районе Торецка, Новопавловки, Покровска и на Запорожском направлении.

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