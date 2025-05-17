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ВСУ продвинулись на Покровском направлении, враг давит на 4-х направлениях: карты ISW

Суббота 17 мая 2025 06:18
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ВСУ продвинулись на Покровском направлении, враг давит на 4-х направлениях: карты ISW Фото: в ISW рассказали о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении. Между тем российские оккупанты давят в районе Торецка, Новопавловки, Покровска и на Запорожском направлении, где фиксируется их продвижение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обнародованный 17 мая отчет американского Института изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России

Боевые действия продолжались 15 и 16 мая в Курской области. Российские "военкоры" рассказывали, что идут бои у Теткино (к юго-западу от Глушково) и вблизи Горналя (к юго-западу от Суджи).

Российские блогеры утверждали, что ВСУ контратаковали из Атинского и Рыжевки (оба - села в Сумской области, к юго-востоку от Теткино).

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на северо-западе Белгородской области 16 мая.

ВСУ продвинулись на Покровском направлении, враг давит на 4-х направлениях: карты ISW

Операция РФ - "Северная ось"

Российские оккупанты 16 мая продолжили наступательные действия в Сумской области, но не продвинулись. Бои продолжались вдоль линии Водолаги - Локня.

16 мая российские "военкоры" заявили, что Силы обороны Украины осуществили контратаку в районе Безсаловки.

ВСУ продвинулись на Покровском направлении, враг давит на 4-х направлениях: карты ISW

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики 16 мая продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но успеха не имели. Войска РФ атаковали возле Липцев, Курдиевки и Глубокого, в направлении Высокой Яруги, вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов.

Геолокационные кадры от 15 мая указывают на то, что войска РФ недавно провели неудачную разведку к югу от Журавлевки (к северу от города Харьков Белгородской области) в направлении международной границы.

В ISW предполагают, что это могло быть в рамках попытки россиян подготовиться к будущим наступательным операциям в районе к западу от н.п. Стрелечая (к востоку от Журавлевки в Харьковской области).

15 мая официальные украинские источники сообщили, что войска РФ атаковали в направлении Кудеевки и Высокой Яруги, применяя неустановленное количество бронетехники и значительное количество вездеходов (квадроциклов) и мотоциклов.

В ОСГВ "Хортица" рассказали, что российские оккупанты также атаковали вблизи Глубокого из одного автомобиля и шести мотоциклов.

Операция РФ №2 - Луганская область

16 мая российские захватчики продолжали наступать на Купянском направлении, но не продвинулись. 15 и 16 мая войска РФ атаковали возле Путниково, в направлении Песчаного и Новоосиново.

Российские оккупанты 16 мая продолжали наступательные действия на Боровом направлении, но успеха не имели. Войска РФ атаковали возле Богуславки и в направлении Новоплатоновки, у Загрызово, Кругляковки, Новой Кругляковки, Колесниковки, наступали на Ольговку 15 и 16 мая.

Российские захватчики 16 мая продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали в районе Нового Мира и Редкодуба, в направлении Зеленой Долины, возле Колодезей, в районе Серебрянского леса 15 и 16 мая.

ВСУ продвинулись на Покровском направлении, враг давит на 4-х направлениях: карты ISW

Операция РФ №3 - Донецкая область

16 мая российские оккупанты продолжали наступление на Северском направлении, но не продвинулись. 15 и 16 мая войска РФ атаковали в районе Белогоровки и Григорьевки, а также в районе Верхнекаменского.

Российские захватчики 16 мая продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но не продвинулись. Войска РФ атаковали под самим Часовым Яром, возле Курдюмовки и Клещиевки, а также возле Белой Горы 15 и 16 мая.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 12, 15 и 16 мая, показывают, что россияне продвинулись в северной части Торецка, к северу от Дачного, к западу от Делиевки и на северной окраине села Дружба.

Войска РФ атаковали в самом Торецке, возле Делиевки и Крымского, возле Катериновки, в районе Новоспасского, Зари, Старой Николаевки, Новой Полтавки и наступали в сторону н.п. Попов Яр 15 и 16 мая.

Спикер Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец 16 мая заявил, что враг использует командиров подразделений для пехотных штурмов на Торецком направлении.

ВСУ продвинулись на Покровском направлении, враг давит на 4-х направлениях: карты ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Покровском направлении.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 16 мая заявил, что ВСУ удерживают некоторые позиции вблизи и в пределах Елизаветовки (к востоку от Миролюбовки), что затрудняет продвижение россиян в направлении Мирнограда и Покровска.

Российские "военкор" также недавно признали, что ВСУ удерживают позиции к северу от Елизаветовки.

На Покровском направлении также фиксируется и продвижение со стороны российских оккупантов. Геолокационные кадры, опубликованные 16 мая, показывают, что россияне продвинулись в северную часть Миролюбовки (к востоку от Покровска) и оккупировали Миролюбовку и Михайловку (западнее Миролюбовки).

Войска РФ атаковали в районе Миролюбовки и Малиновки, возле Елизаветовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Новоукраинки, возле Удачного и Котлино 15 и 16 мая.

Войска РФ недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Как показывают геолокационные кадры от 15 мая, российские захватчики продвинулись на юго-запад от Новоалександровки (на северо-восток от Новопавловки).

Российские оккупанты атаковали в районе Новоалександровки и Новосергиевки и в направлении Муравки, возле Котляровки, села Запорожье, Троицкого и возле Богдановки 15 и 16 мая.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев 16 мая сообщил, что недавно украинские войска отбили разнонаправленный штурм механизированной роты РФ в составе 12 БТР, 5 танков и 25 мотоциклов в неустановленном районе между направлениями Новопавловка - Великая Новоселка.

Украинское СМИ предположило, что российский механизированный штурм мог быть в районе Новоалександровки.

ВСУ продвинулись на Покровском направлении, враг давит на 4-х направлениях: карты ISW

16 мая войска РФ продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но не продвинулись. Российские оккупанты 15 и 16 мая атаковали в районе Андреевки, Константинополя и Богатыря. Российский блогер заявил, что ВСУ якобы неудачно контратаковали возле Богатыря.

16 мая российские захватчики продолжали наступательные действия на направлении Великой Новоселки, но успеха не имели. Войска РФ атаковали в районе Шевченко, Привольного, Вольного Поля, возле Новоселки и Зеленого Поля 15 и 16 мая.

В Минобороны РФ 16 мая заявили о захвате н.п. Вольное Поле, но в ISW оценивают, что россияне оккупировали село саном на 15 мая.

ВСУ продвинулись на Покровском направлении, враг давит на 4-х направлениях: карты ISW

"Южная ось"

Российские захватчики недавно продвинулись на Запорожском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 15 мая, показывают, что россияне незначительно продвинулись к северо-западу от Лобкового (к юго-западу от Орехова).

15 и 16 мая войска РФ атаковали возле Щербаков, Малых Щербак, Новоандреевки и Степного.

ВСУ продвинулись на Покровском направлении, враг давит на 4-х направлениях: карты ISW

Российские оккупанты 15 и 16 мая вели ограниченные наступательные действия на Херсонском направлении, но не продвинулись. 16 мая российский блогер заявил, что российские диверсионно-разведывательные группы периодически переправляются с оккупированного левого берега Днепра на правый берег.

ВСУ продвинулись на Покровском направлении, враг давит на 4-х направлениях: карты ISW

Силы обороны Украины, вероятно, нанесли беспилотные удары по российской военной базе в оккупированном Крыму 16 мая. Украинская партизанская группировка "Атеш" сообщила, что взрывы произошли на базе 126-й бригады береговой обороны РФ и 8-го отдельного артполка вблизи с. Занятое Перевальное (к юго-востоку от Симферополя).

На геолокационных кадрах, опубликованных 16 мая, видно взрыв и пожар на складе боеприпасов в Перевальном.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко заявил, что ночью "неизвестные дроны" нанесли удары по российским складам в оккупированном Крыму.

Ситуация на фронте

Напомним, в вечерней сводке Генштаба 16 мая сообщалось, что с начала суток на фронте уже произошло 115 боевых столкновений.

Также в военном ведомстве проинформировали, что из двенадцати направлениях только на Гуляйпольском и Приднепровском вражеские штурмы не фиксировались. В Силах обороны Украины добавили, что враг до сих пор концентрирует основные усилия на Поровском направлении.

Вчера командир 63 бригады ВСУ полковник Павел Юрчук развенчал фейк РФ о якобы "захвате" Торского в Донецкой области.

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