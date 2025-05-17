ВСУ продвинулись на Покровском направлении, враг давит на 4-х направлениях: карты ISW

Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении. Между тем российские оккупанты давят в районе Торецка, Новопавловки, Покровска и на Запорожском направлении, где фиксируется их продвижение.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на обнародованный 17 мая отчет американского Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

Боевые действия продолжались 15 и 16 мая в Курской области. Российские "военкоры" рассказывали, что идут бои у Теткино (к юго-западу от Глушково) и вблизи Горналя (к юго-западу от Суджи).

Российские блогеры утверждали, что ВСУ контратаковали из Атинского и Рыжевки (оба - села в Сумской области, к юго-востоку от Теткино).

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на северо-западе Белгородской области 16 мая.

Операция РФ - "Северная ось"

Российские оккупанты 16 мая продолжили наступательные действия в Сумской области, но не продвинулись. Бои продолжались вдоль линии Водолаги - Локня.

16 мая российские "военкоры" заявили, что Силы обороны Украины осуществили контратаку в районе Безсаловки.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики 16 мая продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но успеха не имели. Войска РФ атаковали возле Липцев, Курдиевки и Глубокого, в направлении Высокой Яруги, вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов.

Геолокационные кадры от 15 мая указывают на то, что войска РФ недавно провели неудачную разведку к югу от Журавлевки (к северу от города Харьков Белгородской области) в направлении международной границы.

В ISW предполагают, что это могло быть в рамках попытки россиян подготовиться к будущим наступательным операциям в районе к западу от н.п. Стрелечая (к востоку от Журавлевки в Харьковской области).

15 мая официальные украинские источники сообщили, что войска РФ атаковали в направлении Кудеевки и Высокой Яруги, применяя неустановленное количество бронетехники и значительное количество вездеходов (квадроциклов) и мотоциклов.

В ОСГВ "Хортица" рассказали, что российские оккупанты также атаковали вблизи Глубокого из одного автомобиля и шести мотоциклов.

Операция РФ №2 - Луганская область

16 мая российские захватчики продолжали наступать на Купянском направлении, но не продвинулись. 15 и 16 мая войска РФ атаковали возле Путниково, в направлении Песчаного и Новоосиново.

Российские оккупанты 16 мая продолжали наступательные действия на Боровом направлении, но успеха не имели. Войска РФ атаковали возле Богуславки и в направлении Новоплатоновки, у Загрызово, Кругляковки, Новой Кругляковки, Колесниковки, наступали на Ольговку 15 и 16 мая.

Российские захватчики 16 мая продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали в районе Нового Мира и Редкодуба, в направлении Зеленой Долины, возле Колодезей, в районе Серебрянского леса 15 и 16 мая.

Операция РФ №3 - Донецкая область

16 мая российские оккупанты продолжали наступление на Северском направлении, но не продвинулись. 15 и 16 мая войска РФ атаковали в районе Белогоровки и Григорьевки, а также в районе Верхнекаменского.

Российские захватчики 16 мая продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но не продвинулись. Войска РФ атаковали под самим Часовым Яром, возле Курдюмовки и Клещиевки, а также возле Белой Горы 15 и 16 мая.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 12, 15 и 16 мая, показывают, что россияне продвинулись в северной части Торецка, к северу от Дачного, к западу от Делиевки и на северной окраине села Дружба.

Войска РФ атаковали в самом Торецке, возле Делиевки и Крымского, возле Катериновки, в районе Новоспасского, Зари, Старой Николаевки, Новой Полтавки и наступали в сторону н.п. Попов Яр 15 и 16 мая.

Спикер Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец 16 мая заявил, что враг использует командиров подразделений для пехотных штурмов на Торецком направлении.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Покровском направлении.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 16 мая заявил, что ВСУ удерживают некоторые позиции вблизи и в пределах Елизаветовки (к востоку от Миролюбовки), что затрудняет продвижение россиян в направлении Мирнограда и Покровска.

Российские "военкор" также недавно признали, что ВСУ удерживают позиции к северу от Елизаветовки.

На Покровском направлении также фиксируется и продвижение со стороны российских оккупантов. Геолокационные кадры, опубликованные 16 мая, показывают, что россияне продвинулись в северную часть Миролюбовки (к востоку от Покровска) и оккупировали Миролюбовку и Михайловку (западнее Миролюбовки).

Войска РФ атаковали в районе Миролюбовки и Малиновки, возле Елизаветовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Новоукраинки, возле Удачного и Котлино 15 и 16 мая.

Войска РФ недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Как показывают геолокационные кадры от 15 мая, российские захватчики продвинулись на юго-запад от Новоалександровки (на северо-восток от Новопавловки).

Российские оккупанты атаковали в районе Новоалександровки и Новосергиевки и в направлении Муравки, возле Котляровки, села Запорожье, Троицкого и возле Богдановки 15 и 16 мая.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев 16 мая сообщил, что недавно украинские войска отбили разнонаправленный штурм механизированной роты РФ в составе 12 БТР, 5 танков и 25 мотоциклов в неустановленном районе между направлениями Новопавловка - Великая Новоселка.

Украинское СМИ предположило, что российский механизированный штурм мог быть в районе Новоалександровки.

16 мая войска РФ продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но не продвинулись. Российские оккупанты 15 и 16 мая атаковали в районе Андреевки, Константинополя и Богатыря. Российский блогер заявил, что ВСУ якобы неудачно контратаковали возле Богатыря.

16 мая российские захватчики продолжали наступательные действия на направлении Великой Новоселки, но успеха не имели. Войска РФ атаковали в районе Шевченко, Привольного, Вольного Поля, возле Новоселки и Зеленого Поля 15 и 16 мая.

В Минобороны РФ 16 мая заявили о захвате н.п. Вольное Поле, но в ISW оценивают, что россияне оккупировали село саном на 15 мая.

"Южная ось"

Российские захватчики недавно продвинулись на Запорожском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 15 мая, показывают, что россияне незначительно продвинулись к северо-западу от Лобкового (к юго-западу от Орехова).

15 и 16 мая войска РФ атаковали возле Щербаков, Малых Щербак, Новоандреевки и Степного.

Российские оккупанты 15 и 16 мая вели ограниченные наступательные действия на Херсонском направлении, но не продвинулись. 16 мая российский блогер заявил, что российские диверсионно-разведывательные группы периодически переправляются с оккупированного левого берега Днепра на правый берег.

Силы обороны Украины, вероятно, нанесли беспилотные удары по российской военной базе в оккупированном Крыму 16 мая. Украинская партизанская группировка "Атеш" сообщила, что взрывы произошли на базе 126-й бригады береговой обороны РФ и 8-го отдельного артполка вблизи с. Занятое Перевальное (к юго-востоку от Симферополя).

На геолокационных кадрах, опубликованных 16 мая, видно взрыв и пожар на складе боеприпасов в Перевальном.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко заявил, что ночью "неизвестные дроны" нанесли удары по российским складам в оккупированном Крыму.

Ситуация на фронте

Напомним, в вечерней сводке Генштаба 16 мая сообщалось, что с начала суток на фронте уже произошло 115 боевых столкновений.

Также в военном ведомстве проинформировали, что из двенадцати направлениях только на Гуляйпольском и Приднепровском вражеские штурмы не фиксировались. В Силах обороны Украины добавили, что враг до сих пор концентрирует основные усилия на Поровском направлении.

Вчера командир 63 бригады ВСУ полковник Павел Юрчук развенчал фейк РФ о якобы "захвате" Торского в Донецкой области.