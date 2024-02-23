Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК "Тор-М2" на юге страны

Атаки россиян

"В операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба", - говорится в заявлении.

Отмечается, что враг настойчиво продолжает попытки штурмов наших позиций на левобережье Днепра. За минувшие сутки 5 раз прибегал к ним и, понеся потери, отступил на исходные позиции.

Оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов.

Потери оккупантов

Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на:

54 оккупанта;

2 зенитно-ракетных комплекса - "Тор-М2" и "Стрела-10";

1 реактивную систему залпового огня "Град";

11 пушек;

6 минометов;

3 комплекса радиоэлектронной борьбы;

2 комплекта антенных систем;

1 радиостанцию;

1 лодку;

4 единицы автомобильной техники.

Также были уничтожены командно-наблюдательный и наблюдательный пункты, пункт управления дронами, 4 полевых склада боеприпасов и 8 инженерно-фортификационных сооружений противника.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Украинские военные за сутки ликвидировали еще тысячу российских оккупантов, поэтому общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в нашу страну составляли уже более 408 тысяч солдат.

А президент Владимир Зеленский заявил, что потери личного состава российской армии в пять раз больше потерь среди солдат Вооруженных сил Украины.