Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК "Тор-М2" на юге страны

Украинские воины продолжают уничтожать вражескую технику на юге страны. За последние сутки россияне лишились зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
"В операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба", - говорится в заявлении.
Отмечается, что враг настойчиво продолжает попытки штурмов наших позиций на левобережье Днепра. За минувшие сутки 5 раз прибегал к ним и, понеся потери, отступил на исходные позиции.
Оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов.
Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на:
Также были уничтожены командно-наблюдательный и наблюдательный пункты, пункт управления дронами, 4 полевых склада боеприпасов и 8 инженерно-фортификационных сооружений противника.
Украинские военные за сутки ликвидировали еще тысячу российских оккупантов, поэтому общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в нашу страну составляли уже более 408 тысяч солдат.
А президент Владимир Зеленский заявил, что потери личного состава российской армии в пять раз больше потерь среди солдат Вооруженных сил Украины.
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