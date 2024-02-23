RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК "Тор-М2" на юге страны

Архивное фото: Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК "Тор-М2" на юге страны (Facebook_com)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины продолжают уничтожать вражескую технику на юге страны. За последние сутки россияне лишились зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Атаки россиян

"В операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба", - говорится в заявлении.

Отмечается, что враг настойчиво продолжает попытки штурмов наших позиций на левобережье Днепра. За минувшие сутки 5 раз прибегал к ним и, понеся потери, отступил на исходные позиции. 

Оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов.

Потери оккупантов

Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на:

  • 54 оккупанта;
  • 2 зенитно-ракетных комплекса - "Тор-М2" и "Стрела-10";
  • 1 реактивную систему залпового огня "Град";
  • 11 пушек;
  • 6 минометов;
  • 3 комплекса радиоэлектронной борьбы;
  • 2 комплекта антенных систем;
  • 1 радиостанцию;
  • 1 лодку;
  • 4 единицы автомобильной техники.

Также были уничтожены командно-наблюдательный и наблюдательный пункты, пункт управления дронами, 4 полевых склада боеприпасов и 8 инженерно-фортификационных сооружений противника.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Украинские военные за сутки ликвидировали еще тысячу российских оккупантов, поэтому общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в нашу страну составляли уже более 408 тысяч солдат.

А президент Владимир Зеленский заявил, что потери личного состава российской армии в пять раз больше потерь среди солдат Вооруженных сил Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна в Украине