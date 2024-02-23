Потери россиян в пять раз больше, чем потери ВСУ, - Зеленский
Потери личного состава российской армии в пять раз больше потерь среди солдат Вооруженных сил Украины.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на FOX News.
"Мы знаем, что десятки тысяч людей были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, отношение 1:5. На одного украинского военного, который погиб в бою, приходится 5 российских солдат. Это приблизительная статистика, - сказал глава государства в интервью американскому телеканалу.
Усиление Сил обороны Украины
В четверг, 22 февраля, президент Владимир Зеленский провел масштабную встречу с дипломатами, представителями государств и международных организаций. Во время встречи, он озвучил три задачи на 2024 год.
Глава государства также заявил, что в этом году Украина усилит Воздушные силы благодаря истребителям F-16 и назвал это фундаментальной задачей.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель провел с Зеленским телефонный разговор. Лидеры обсудили военную и финансовую помощь Украине.
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