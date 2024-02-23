ua en ru
Пт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Еще тысяча окупантов и почти 50 артсистем: Генштаб обновил потери России в Украине

Пятница 23 февраля 2024 08:09
UA EN RU
Еще тысяча окупантов и почти 50 артсистем: Генштаб обновил потери России в Украине Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные за сутки ликвидировали еще тысячу российских оккупантов, таким образом, общие потери росармии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в нашу страну составили уже более 408 тысяч солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 49 артсистем и 2 РСЗО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 408240 (+1000) человек ликвидировано;
  • танков - 6526 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12410 (+37) ед.;
  • артиллерийских систем - 9916 (+49) ед.;
  • РСЗО - 999 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 682 (+2) ед.;
  • самолетов - 339 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7628 (+32) ед.;
  • крылатые ракеты - 1903 ед.;
  • корабли/катера - 25 ед;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12960 (+36) ед;
  • специальная техника - 1575 (+9) ед.

Еще тысяча окупантов и почти 50 артсистем: Генштаб обновил потери России в Украине

Ситуация на фронте 23 февраля

Ранее сообщалось, что по данным Генерального штаба ВСУ в сегодняшней утренней сводке 23 февраля, в течение суток на фронтах в Украине произошло 101 боевое столкновение. Российские захватчики давят и пытаются штурмовать населенные пункты на Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах врага. Кроме того, подразделениями ракетных войск ВСУ было нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления БПЛА интервентов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
Зеленский встретился с иностранными послами и назвал три задачи на 2024 год
Зеленский встретился с иностранными послами и назвал три задачи на 2024 год
DAILY
Курс на 39. Куда и почему движется доллар в Украине
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 39. Куда и почему движется доллар в Украине