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Украинские воины сбили вражеский "Шахед" в Днепропетровской области

Архивное фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины сегодня, 22 ноября, сбили вражеский дрон в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, российский беспилотник был сбит над Каменским районом области.

"Долетался" вражеский "шахед", - написал Лысак.

Он отметил, что это результат работы воинов Воздушного командования "Восток".

ВСУ уничтожают дроны россиян в Днепропетровской области

Оккупанты регулярно запускают свои дроны над Днепропетровской областью, но ВСУ их уничтожают.

Вчера сообщалось, что украинские воины уничтожили вражеский дрон над Синельниковским районом Днепропетровской области.

Также в начале ноября Лысак сообщал, что ВСУ сбили в Днепропетровской области, сбили вражеский дрон.

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