Украинские воины сбили вражеский "Шахед" в Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины сегодня, 22 ноября, сбили вражеский дрон в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
По его словам, российский беспилотник был сбит над Каменским районом области.
"Долетался" вражеский "шахед", - написал Лысак.
Он отметил, что это результат работы воинов Воздушного командования "Восток".
Оккупанты регулярно запускают свои дроны над Днепропетровской областью, но ВСУ их уничтожают.
Вчера сообщалось, что украинские воины уничтожили вражеский дрон над Синельниковским районом Днепропетровской области.
Также в начале ноября Лысак сообщал, что ВСУ сбили в Днепропетровской области, сбили вражеский дрон.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.