ua en ru
Ср, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские воины сбили Shahed с помощью модернизированного ПЗРК "Игла" (видео)

Украина, Среда 13 декабря 2023 15:50
UA EN RU
Украинские воины сбили Shahed с помощью модернизированного ПЗРК "Игла" (видео) Архивное фото: Украинские воины сбили Shahed с помощью модернизированного ПЗРК "Игла" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины с помощью модернизированного переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" уничтожили вражеский Shahed. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука.

"Успешное применение по "шахедам" ПЗРК "Игла" с тепловизионным оборудованием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря такой модернизации мобильные огневые группы Воздушных сил становятся еще более эффективными в темное время суток.

Олещук опубликовал видео, на котором видно уничтожение вражеских дронов именно с помощью модернизированных ПЗРК. Это результат работы зенитного ракетного комплекса от воздушного командования "Юг".

Ночная атака на Украину

В ночь на 13 декабря российские террористы в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. БПЛА были запущены из района Балаклавы - временно оккупированного Крыма. Все дроны были успешно уничтожены. Большинство "приземлили" над Одесской областью - в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Также ровно в 3 ночи враг нанес ракетный удар по Киеву. Все десять целей, которые летели в направлении города были сбиты зенитным ракетным подразделением.

Обо всех подробностях и последствиях атаки на Киев можно прочитать в фоторепортаже РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине
NEWS
"Это не кризис". Зеленский ответил на призывы переходить к обороне на фронте
"Это не кризис". Зеленский ответил на призывы переходить к обороне на фронте
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год