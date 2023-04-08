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Украинские воины умело сочетают отечественные и иностранные артиллерийские системы, - Сырский

Новина українською →
Суббота 08 апреля 2023 20:40
Украинские воины умело сочетают отечественные и иностранные артиллерийские системы, - Сырский Фото: украинские воины ловко сочетают отечественные и иностранные артиллерийские системы (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил, что украинская артиллерия доказывает свою эффективность, уничтожая тысячи единиц солдат и техники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Telegram.

"Сегодня украинская артиллерия доказывает свою эффективность. Она уничтожает тысячи единиц солдат и техники противника. Наряду с иностранным оружием, украинские воины умело сочетают отечественные артиллерийские системы, которыми поражают вражеские объекты на поле боя”, - заявил Сырский.

По его данным, 27, 43 и 107 реактивные и артиллерийские бригады неоднократно доказывали свою производительность. Они оказывают мощную огневую поддержку при проведении разных военных операций.

Напомним, ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Черевый отмечал, что Украина контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения оккупантов.

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