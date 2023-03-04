Украинские воины отбили более 150 атак и уничтожили самолет россиян, - Генштаб

"В минувшие сутки наши защитники отбили более 150 атак противника", - отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

За прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Медведевка Черниговской области, Собки, Бачевск, Уланово, Кучеровка, Белокопытово, Стариковое, Ходыно, Рыжевка, Атинское, Павловка и Рясное Сумской области и районы около 10 населенных пунктов Харьковской области. Среди них Стрелка, Старица, Волчанск, Бударки и Амбарне.

На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное и Веселое - Донецкой.

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии столкновения. В частности это Дворичная, Купянск, Крахмальное Харьковской области, Макеевка, Невское, Кременная, Диброва, Белогоровка Луганской области и Колодцы, Северск, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. За прошедшие сутки наши воины отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут и Ивановское Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности Федоровка, Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечине, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Торецк, Майорск и Север.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах почти 30 населенных пунктов. Среди них Веселое, Бердичи, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Угледар, Богоявленка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. На отдельных участках пытается улучшить тактическое положение, создать условия для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 25 населенных пунктов, в частности, Времовки, Новоселки, Зеленого Поля Донецкой области и Гуляйполя, Железнодорожного, Гуляйпольского, Волшебного и Каменского Запорожской области, Очакова Николаевской области и Берислава, Томариного, Казацкого, Белозерки. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 2 - по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях. Наши защитники сбили вражеский самолет Су-34 и 8 разведывательных и ударных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь поразили пункт управления, 3 района сосредоточения противника, состав боеприпасов, 2 состава ГСМ, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага.