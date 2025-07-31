Украинские воины выбили россиян под Покровском: где есть продвижение

Украинские защитники продвинулись на Покровском направлении. Однако россияне тоже проводили наступательные операции в этом районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как отмечают аналитики, геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 июля, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в северной Лисовке (к юго-востоку от Покровска).
Российский так называемый "военкор" утверждал, что украинские войска удерживают позиции во Владимировке (к северо-востоку от Покровска) и отбили российские штурмы вблизи южной окраины Шахова.
Также пропагандисты отмечали, что российские войска якобы продвигались в центральной и восточной части Заповедного. Другой "военкор" заявлял, что российские войска вошли якобы в Родинское (к северу от Покровска).
Фото: карта боев вблизи Покровска (understandingwar.org)
Представитель украинского подразделения беспилотников рассказал, что российские войска меняют свою тактику на Покровском направлении. Они штурмуют небольшими группами и используют мотоциклы, в частности с колясками, преимущественно для логистики.
А российский "военкор" утверждал, что оккупанты, которые приближаются к Покровску, используют тактику, подобную той, которую захватчики использовали для захвата Селидово в 2024 году. Например, атакуют небольшими группами по два-три человека, чтобы найти дыры в украинской обороне для продвижения вглубь населенного пункта.
Недавно главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Покровск пыталась пробиться вражеская ДРГ. Украинские защитники остановили штурм противника.
В ОТГ "Донецк" заявляли, что Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ в Покровске. По словам военных, диверсионные группы уничтожаются еще до приближения к городу.
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте зафиксировано более 150 боевых столкновений. На Покровском направлении россияне 49 раз пытались прорвать украинскую оборону.
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