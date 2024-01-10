RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские воины ударили FPV-дронами по россиянам, которые прятались в домах (видео)

Архивное фото: Украинские воины ударили FPV-дронами по россиянам (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили оккупантов, которые прятались в жилых домах, и ударили по ним с помощью FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"FPV-дрон пограничников указал дорогу вражеской пехоте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники совместно с 12 управлением Центра специальных операций "А" ликвидировали одну из групп оккупантов, которая ходила по заброшенным помещениям украинцев. 

"Сориентировал" врагов FPV-дрон, поэтому кому-то повезло больше, кому-то - меньше", - добавили в ГПСУ.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру среды, 10 января, составили 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 366 790 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 дронов, 12 артсистем и 13 ББМ.

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 42 единицы военной техники врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украинепограничная служба