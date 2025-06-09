"Тактика у России одна". Зеленский рассказал, где идут самые жесткие бои

Россия продолжает попытки продвижения на фронте, несмотря на большие потери. Больше всего боев сейчас, в частности, на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Наиболее жестко, интенсивно боевые действия продолжаются на Покровском направлении, а также в районах Курской операции, а также в приграничнье Сумской области. Повсюду российская тактика одна: они не считают потери и пытаются продвигаться, штурмуют украинские позиции и хоть метр, хоть что-то хотят получить", - рассказал глава государства.



По его словам, потенциал РФ все же не бесконечный. Поэтому определенный уровень потерь и украинская активность сдерживают продвижение врага. Президент также отдельно поблагодарил подразделения украинских защитников, которые берегут Украину.