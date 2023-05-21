Украинские воины ССО записали сегодня видео из Бахмута

"Воины ССО Украины отправляются на боевую задачу сквозь разбитый, но непокоренный город", - заявили в ВСУ.

Они рассказали, что именно так выглядит путь к украинской победе. Он тяжелый и рискованный.

"Единственный выбор всех, кто стал на защиту Украины, всех для кого война стала работой и призванием одновременно", - отметили бойцы ССО.

Ситуация в Бахмуте

Вчера руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о якобы полном контроле над городом, который якобы был достигнут его наемниками. Однако, украинские чиновники и президент категорически опровергли эти заявления, утверждая, что военные Вооруженных Сил Украины все еще находятся в Бахмуте, а боевые действия продолжаются.

Сегодня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные удерживают город в полуокружении и продолжают контролировать определенную часть Бахмута.

Напомним, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады заявили, что смогли продвинуться на 700 метров вглубь окрестностей Бахмута.

РБК-Украина раскрывала все подробности относительно ситуации вокруг Бахмута.

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