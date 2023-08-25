Украинские воины продвинулись на Мелитопольском направлении, есть успехи под Бахмутом

Украинские воины продолжают наступление на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском. Защитники имеют локальные успехи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.
Мелитопольское направление
Украинские военные на направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретуватое в Запорожской области имели успех. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах, а также работают артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
скриншот deepstatemap.live
Бахмут
ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. Силы обороны ведут наступление к югу от города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах.
Атаки оккупантов
Как отметил спикер, российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
"Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - добавил Ковалев.
Также Силы обороны продолжают сдерживать наступление захватчиков на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Идут тяжелые бои. За сутки произошло 35 боевых столкновений.
Напомним, этим летом наши защитники начали наступательные действия на юге Украины. ВСУ освободили более 10 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Недавно украинские бойцы вошли в населенный пункт Роботино Запорожской области и установили там украинский флаг.
Также ВСУ продолжают наступление на флангах под Бахмутом. Как отмечает военное командование, там тоже есть успехи.
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