Украинские воины повторно поразили Рязанский НПЗ и пункт управления в Курской области

Украинские защитники второй раз за неделю поразили НПЗ в Рязанской области. Также воины нанесли удар по передовому пункту управления РФ в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
В ночь на 26 января объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", которая привлечена к обеспечению российской оккупационной армии, поразили подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного разведывательного управления Минобороны.
Это был повторный удар по НПЗ. После атаки зафиксированы взрывы и пожар в районе цели.
Генштаб сообщил, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ России. Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1.
Также недавно украинские ракетные войска поразили передовой пункт управления (оперативная группа Тихоокеанского флота) в районе населенного пункта Коренево Курской области РФ. Результаты и масштабы повреждений уточняются.
Как отмечают источники РБК-Украина, Минобороны РФ отрапортовало о якобы сбитии восьми беспилотников в Рязанской области. Но очевидцы зафиксировали на видео около 10 взрывов, после чего в разных местах НПЗ начались сильные пожары.
По словам источников, местные правоохранители быстро оцепили район НПЗ, чтобы не допустить к территории очевидцев, что могли подтвердить точность попадания дронов, как это было в предыдущий раз в ночь на 24 января. Тогда видео и фото в социальных сетях с комментариями местных жителей подтвердили попадание и детонации больших емкостей с нефтепродуктами.
Отмечается, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод принадлежит компании "Роснефть", имеющий заявленный объем переработки нефтепродуктов до 17 млн тонн в год. Это делает его одним из самых больших НПЗ в России. Часть производимых нефтепродуктов поставляется вооруженным силам РФ, часть идет на экспорт.
НПЗ расположен на расстоянии более 450 км от границы Украины.
Напомним, что в ночь 24 января дроны СБУ и Сил специальных операций (ССО) отработали по мощностям Рязанской нефтеперерабатывающей компании. В результате атаки вспыхнули минимум три резервуара.
Также пожар, который возник в результате ударов БпЛА, охватил цех, где находится установка гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина.
Кроме того, ночью 24 января украинские воины атаковали нефтеперекачивающую станцию "Рязань" и Рязанскую ТЭЦ.
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