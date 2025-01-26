Украинские воины повторно поразили Рязанский НПЗ и пункт управления в Курской области

В ночь на 26 января объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", которая привлечена к обеспечению российской оккупационной армии, поразили подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного разведывательного управления Минобороны.

Это был повторный удар по НПЗ. После атаки зафиксированы взрывы и пожар в районе цели.

Генштаб сообщил, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ России. Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1.

Также недавно украинские ракетные войска поразили передовой пункт управления (оперативная группа Тихоокеанского флота) в районе населенного пункта Коренево Курской области РФ. Результаты и масштабы повреждений уточняются.

Подробности налета дронов на НПЗ

Как отмечают источники РБК-Украина, Минобороны РФ отрапортовало о якобы сбитии восьми беспилотников в Рязанской области. Но очевидцы зафиксировали на видео около 10 взрывов, после чего в разных местах НПЗ начались сильные пожары.

По словам источников, местные правоохранители быстро оцепили район НПЗ, чтобы не допустить к территории очевидцев, что могли подтвердить точность попадания дронов, как это было в предыдущий раз в ночь на 24 января. Тогда видео и фото в социальных сетях с комментариями местных жителей подтвердили попадание и детонации больших емкостей с нефтепродуктами.

Отмечается, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод принадлежит компании "Роснефть", имеющий заявленный объем переработки нефтепродуктов до 17 млн тонн в год. Это делает его одним из самых больших НПЗ в России. Часть производимых нефтепродуктов поставляется вооруженным силам РФ, часть идет на экспорт.

НПЗ расположен на расстоянии более 450 км от границы Украины.