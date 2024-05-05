Украинские воины показали один из штурмов на фронте и захват россиян в плен (видео)

Какая ситуация на фронте

Следует отметить, что в последние недели ситуация на фронте снова обострилась. Оккупанты сосредотачивают усилия, чтобы продвинуться в направлении города Часов Яр. Как сообщают местные власти, бои уже дошли до границ города.

Также тяжелая ситуация в Авдеевском направлении. Кроме того, украинские военные сообщают, что у России есть планы по захвату Харькова и Сум. Однако неизвестно, насколько эти планы серьезны и хватит ли врагу сил наступать на два больших города.

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк рассказал, что тактика боев изменилась из-за применения большого количества дронов на фронте.

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