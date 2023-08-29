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Украинские воины FPV-дроном уничтожили вражескую артустановку "Мста-С" (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили вражескую артиллерийскую установку "Мста-С" и уничтожили ее с помощью дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного.

"Сокрушительное поражение вражеской самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" FPV-дроном на одном из самых горячих направлений", - говорится в сообщении.

По словам Залужного, это результат работы воинов 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. 

На видео можно увидеть, как по российской САУ был нанесен удар дроном, она загорелась и затем взорвалась от детонации снарядов.

Потери России

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 29 августа, составили 530 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 261 840 военных.

Также военные подразделения "Стальная граница" из "Гвардии наступления" на Харьковском направлении уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-М".

Вчера стало известно, что ВСУ уничтожили уникальный вражеский береговой радар "Предел-Э".

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