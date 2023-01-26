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Украинские военные уничтожили вражескую САУ "Нона" вместе с боекомплектом (видео)

Фото: Украинские военные уничтожили вражескую САУ "Нона" вместе с боекомплектом (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженным силам Украины точным выстрелом удалось уничтожить вражескую САУ "Нона" вместе с боекомплектом к ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Прямое попадание во вражескую САУ 2с9 "Нона", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть попадание по позиции расположения вражеской установки. После этого произошел мощный взрыв вражеского боекомплекта.

Напомним, что украинские морпехи уничтожили штурмовую колонну оккупантов на востоке. Это произошло вблизи Водяного Донецкой области.

Вооруженные силы Украины зафиксировали позиции оккупантов и нанесли по ним артиллерийский удар. В результате часть россиян была уничтожена.

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