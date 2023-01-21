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Украинские военные уничтожили вражеский миномет и оккупантов (видео)

Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили вражеский миномет и оккупантов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли успешные удары по российскому миномету и вражеским солдатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 отдельную механизированную бригаду в Telegram.

Как отметили в бригаде, обнаружив вражеский миномет и солдат, украинские воины сразу начали наносить удары.

"Первыми выстрелами была уничтожена сама пушка и часть личного состава противника. Остальные оккупанты пытались скрыться в доме, однако безуспешно", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ сегодня, 21 января, нанесли ряд ударов по районам сосредоточения захватчиков и позициям их зенитных ракетных комплексов.

Также мы писали, что под Бахмутом украинским военным удалось ликвидировать наемника из Танзании в составе ЧВК "Вагнера".

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