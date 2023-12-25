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Украинские военные уничтожили вражеский FPV-дрон в Сумском районе

Архивное фото: Украинские военные уничтожили вражеский FPV-дрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины сегодня, 25 декабря, уничтожили вражеский FPV-дрон в Сумском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Отмечается, что над одной из громад Сумского района украинские воины поразили вражеский FPV-дрон.

Обстрелы Сумской области в сутки

В ОВА сообщили, что в течение дня россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (12 взрывов) и артиллерии (2 взрыва);
  • Юнаковская громада: FPV-дроном осуществлен обстрел (1 взрыв).

Ситуация в Сумской области

Напомним, после начала полномасштабного вторжения, значительная территория Сумской области оказалась под российской оккупацией, но была полностью освобождена украинскими войсками. Однако даже после деоккупации россияне не дают спокойно жить жителям Сумской области, обстреливая приграничные территории и задействуя свои диверсионно-разведывательные группы.

Так, 19 декабря в результате российских обстрелов в Сумской области получил ранение гражданский мужчина. Его госпитализировали.

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