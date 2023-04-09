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Украинские военные уничтожили редкий российский "Репешек" (видео)

Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили редкий российский "Репешек" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники с помощью артиллерии уничтожили редкую российскую радиолокационную станцию "Репешек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Разведчики 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского обнаружили вражеский РЛС "Репешек" и предоставили координаты соседям из 45 отдельной артиллерийской бригады. Точный выстрел М777 - и цель уничтожена", - отмечают военные.

Добавим, что РЛС "Репешок" - это современная российская радиолокационная станция по обнаружению дронов. На вооружении в РФ - с 2022 года. По данным на январь-2023, оккупанты произвели только 11 таких станций.

Напомним, ранее в Воздушных силах впервые показали работу ПВО NASAMS.

Кроме того, наши аэроразведчики уничтожили наблюдательный пункт россиян в Донецкой области.

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