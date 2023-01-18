Украинские военные уничтожили группу "вагнеровцев" в Соледаре (видео)

Украинские защитники с помощью артиллерии уничтожили оккупантов из ЧВК "Вагнер" в Соледаре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
Украинские бойцы из 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила зафиксировали группу из 20 российских захватчиков в Соледаре. Оккупанты пытались спрятаться от огня ВСУ в небольшом сарае, однако безуспешно.
Наши военные дважды ударили по зданию с россиянами, а после того, как раненые оккупанты пытались покинуть свое убежище - открыли огонь еще раз.
Точное количество раненых и погибших захватчиков пока неизвестно.
Напомним, россияне пытались штурмом атаковать передовые позиции ВСУ в районе Бахмута, но наши бойцы смогли отбить вражескую атаку и нанесли врагу значительные потери.
К тому же недавно украинские защитники из артиллерии уничтожили россиян в лесополосе Донецкой области.
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