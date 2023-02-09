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Украинские военные уничтожили вертолет россиян при помощи артиллерии (видео)

Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили вертолет россиян при помощи артиллерии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы вооруженных сил Украины смогли уничтожить вертолет россиян из артиллерии, когда тот стоял на земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сухопутные войска ВСУ в Telegram.

Как отмечают военные, вражеский вертолет уничтожили бойцы 14 отдельной механизированной бригады.

"Говорят, какое-то рашистское начальство прилетало. Не долетело", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные впервые уничтожили российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор".

Также мы писали, что ВСУ сегодня, 9 февраля, сбили три вражеских беспилотника.

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