Украинские военные уничтожили две артиллерийские установки оккупантов (видео)

Украинские защитники обнаружили позиции вражеской артиллерии и нанесли удар по ним, после чего российские установки полностью сгорели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.
"Работа артиллеристов по вражеской САУ "Мста-С" и "Д-20", - говорится в сообщении.
Это результат работы 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины. На видео можно увидеть, что российскую технику удалось полностью уничтожить.
Напомним, что украинские защитники обнаружили позиции оккупантов в частных домах и нанесли по ним удар с артиллерии.
Двое россиян решили скрыться от дрона украинских военных за деревом в районе Бахмута Донецкой области. Но дрон ВСУ и там их нашел.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.