Украинские военные уничтожили 5 "шахедов" и "Орлан-10" россиян

В среду, 9 ноября, после полуночи, враг атаковал Украину с временно оккупированной территории Запорожской области ударными БПЛА Shahed-136. Часть из них удалось сбить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Пять дронов-камикадзе были уничтожены противовоздушной обороной воздушного командования "Восток", - говорится в сообщении.
Также зенитчиками Воздушных Сил утром уничтожен один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Как сообщалось, украинские десантники в Донецкой области приземлили российский беспилотник "Орлан-10".
Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 ноября нанесли массированный удар дронами-камикадзе по Днепропетровской области. В результате атак пострадали четыре человека.
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