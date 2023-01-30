Украинские военные заставили оккупантов обороняться на большинстве направлений, - Генштаб

Противник, за прошедшие сутки, нанес авиационный и 3 ракетных удара, один из которых - по Харькову. Совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе и по населенным пунктам. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена.

Из минометов и артиллерии враг обстрелял районы населённых пунктов Хреновка и Красный Хутор Черниговской области; Писаревка и Запсилье - Сумской и Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцово, Волчанск, Бударки и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленая Роща, Вишневое в Харьковской и Стельмаховка и Андреевка Луганской области.

направлении обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленая Роща, Вишневое в Харьковской и Стельмаховка и Андреевка Луганской области. На Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Невское, Краснопоповка, Кременная и Диброва Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области.

направлении под огневое поражение попали Макеевка, Невское, Краснопоповка, Кременная и Диброва Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области. На Бахмутском направлении от огневого воздействия пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Дилиевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении от огневого воздействия пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Дилиевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский артиллерийский огонь попали Северное, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

направлении под вражеский артиллерийский огонь попали Северное, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка. На Новопавловском направлении обстреляны Богоявленка, Угледар, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

направлении обстреляны Богоявленка, Угледар, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы более 15 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь Донецкой области; Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Никополь – Днепропетровской.

направлении от огня артиллерии противника пострадали районы более 15 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь Донецкой области; Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Никополь – Днепропетровской. На Херсонском направлении российские оккупанты обстреляли пригород и город Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Противник и дальше терпит потери. В один из местных моргов Горловки Донецкой области, только 28 января, привезли около 20 тел погибших оккупантов из районов Новобахмутовки и Майорска.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и 2 удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 радиолокационных станции, состав боеприпасов и один другой важный объект противника.