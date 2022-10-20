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ПВО работает эффективнее. РФ резко увеличила обстрелы, в Киев и область летели 65 дронов

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Киев, Четверг 20 октября 2022 16:03
ПВО работает эффективнее. РФ резко увеличила обстрелы, в Киев и область летели 65 дронов Иллюстративное фото: Россия резко увеличила обстрелы Украины (5.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты резко увеличили удары по Украине при помощи дронов и ракет. При этом эффективность работы украинским систем ПВО - на высоком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова.

"Анализ характера применения противником ракетного вооружения за последний период показывает резкое и существенное увеличение его интенсивности. Так, с 10 октября противник выпустил 154 ракеты по Украине, что по сравнению с первой декадой месяца больше почти в 7 раз. В первой декаде была 21 ракета", - отметил Громов.

По его словам, основным типом ракетного вооружения, которым россияне били по Украине, стали крылатые ракеты воздушного базирования. Также оккупационные войска увеличили интенсивность применения ракет наземного базирования.

"Эффективность нашей системы ПВО остается на достаточно высоком уровне. 64%, а это 81 ракета из 126 примененных была уничтожена", - добавил Громов.

Также он рассказал, что россияне значительно увеличили применения дронов-камикадзе.

"С 10 октября противник применил 176 БПЛА, что по сравнению с предыдущей декадой больше в два раза. Учитывая приобретение опыта и получение новых образцов переносных ЗРК, в течение последних недель эффективность системы ПВО значительно увеличилась. Из примененных противником в течение последней недели беспилотников 65 дронов, вероятно, были нацелены на Киев и область. Почти половина из них - 27 единиц, были выпущены из Беларуси", - детализировал Громов.

Напомним, ранее стало известно, что 10 октября россияне нанесли масштабный удар по территории Украины, в результате чего погибли мирные жители.

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