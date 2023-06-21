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Украинские военные сбили вражеский вертолет Ми-24, - Генштаб

Фото: Военный (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные сегодня, 21 июня, сбили вражеский вертолет Ми-24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

"Хорошая новость. Сегодня после обеда наши воины сбили российский вертолет Ми-24", - говорится в сообщении.

В Генштабе не сообщили, на каком именно направлении украинские военные сбили вражескую цель.

"Выстоим и победим", - добавили в Генштабе.

Стало известно направление, где сбили вертолет

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что вражеский ударный вертолет ВСУ сбили на Запорожском направлении.

Потери России

Украинские военные за сутки ликвидировали почти три роты российских оккупантов и поразили 68 единиц вражеской техники на Таврическом направлении.

Силы обороны Украины за 16 месяцев "большой войны" уничтожили 120-130 танковых батальонов российских захватчиков.

Военные за сутки ликвидировали еще 540 российских оккупантов, таким образом потери армии РФ в живой силе уже составили около 222 тысяч своих военных.

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