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Украинские военные сбили Су-25 россиян под Мелитополем, еще один - поврежден

Иллюстративное фото: украинские военные сбили Су-25 россиян под Мелитополем (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные сегодня, 25 мая, смогли уничтожить один российский истребитель Су-25 под Мелитополем. Еще один такой самолет был поврежден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины в Facebook.

По информации Нацгвардии, россияне подняли Су-25 на Запорожском направлении для того, чтобы нанести авиаудары по позициям украинских защитников. В это время на боевом дежурстве находились нацгвардейцы, в числе которых "Запорожский мститель" (он уже сбил шесть самолетов врага и является Героем Украины).

Бойцы отработали по вражеским целям при помощи переносных ракетных зенитных комплексов.

"В результате боевой работы первый самолет Су-25 полностью уничтожен, его пилоту удалось катапультироваться над временно-оккупированной территорией, второй самолет сбил известный всем "Запорожский мститель". После выстрела вражеский Су-25 был серьезно поврежден и вынужден зайти на аварийную посадку", - уточняют в Нацгвардии.

После этого жители Мелитополя наблюдали густой столб дыма в районе взлетной полосы. Перед этим прозвучали глухие взрывы.

Отметим, что Мелитополь находится примерно в 80 километрах от линии фронта. При этом россияне последнее время стали часто применять управляемые авиационные бомбы для атак в прифронтовых районах.

Фото: Мелитополь на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Напомним, 21 мая украинские силы противовоздушной обороны уничтожили российский самолет Су-35.

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МелитопольВооруженные силы УкраиныНацгвардияЗапорожская областьРосавиацияВойна России против Украины