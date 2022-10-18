Украинские военные сбили Су-25 россиян в Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, вражеский штурмовик был сбит во вторник, 18 октября, утром.

Напомним, ранее стало известно, что 17 октября вечером ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе Shahed-136 в центре Украины.

Также мы писали, что, по словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, Россия может активно атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе еще в течении 2-3 месяцев.

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