Украинские военные сбили штурмовик Су-25 и почти 20 дронов оккупантов, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В общей сложности противник нанес 50 авиационных и 5 ракетных ударов. В частности, во время авиаударов, враг использовал 11 БпЛА типа Шахед-136, 9 из которых – сбиты. Кроме ударных беспилотных летательных аппаратов "Шахед-136", за прошедшие сутки наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и еще 8 дронов разных типов", - говорится в сообщении Генштаба.

Также сообщается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения окупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.