Украинские военные сбили штурмовик Су-25 и почти 20 дронов оккупантов, - Генштаб

Украинские военные уничтожили штурмовик Су-25 российских войск. Также подразделения ВСУ сбили почти два десятка вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"В общей сложности противник нанес 50 авиационных и 5 ракетных ударов. В частности, во время авиаударов, враг использовал 11 БпЛА типа Шахед-136, 9 из которых – сбиты. Кроме ударных беспилотных летательных аппаратов "Шахед-136", за прошедшие сутки наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и еще 8 дронов разных типов", - говорится в сообщении Генштаба.
Также сообщается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения окупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.
Ранее сообщалось, что украинские зенитчики уничтожили российский бомбардировщик Су-34 возле временно оккупированного Енакиево.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские десантники недавно сбили засекреченный российский разведывательный беспилотный авиационный комплекс "Картограф".
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