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Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52

Фото: российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52. Его еще называют "Аллигатор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47-ю отдельную механизированную бригаду.

"Друзья, отличные новости! Воины 47-й отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", - говорится в сообщении.

По данным военных, стоимость одного такого вертолета 16 млн долларов.

"Спасибо бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу! Работаем дальше!" – констатировали в пресс-службе бригады.

Потери РФ в Украине

За последние сутки, на 13 мая, ВСУ ликвидировали еще 1740 российских захватчиков. В общей сложности потери оккупантов в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили около 484 030 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 31 танк и 42 ББМ противника.

Отметим, 11 мая ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 на Авдеевском направлении. Добавим, что за последнюю неделю российская армия потеряла 8030 военных и больше 1300 единиц техники и вооружения. 

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Война в Украине