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Украинские военные сбили российский вертолет Ми-8 (видео)

Фото: Украинские военные сбили российский вертолет Ми-8 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня, 23 сентября, украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ми-8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

"Точный удар зенитчиков мгновенно окутал огнем смертоносное железо, за считанные секунды вертолет догорал уже на украинском черноземе", - говорится в сообщении.

По информации военных, во время налета вражеской авиации, украинским военным удалось сбить российский вертолет Ми-8.

Напомним, что вчера украинские военные сбили российский вертолет Ми-8 из "Иглы".

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили командный пункт россиян вблизи Святогорска.

Также мы писали, что 19 сентября бойцы ВСУ уничтожили вражеский беспилотник "Картограф" над Николаевской областью.

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