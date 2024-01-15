Украинские военные сбили ракету над Днепропетровской областью

"В Днепровском районе наши сбили вражескую ракету", – сообщил он.

Обстрел Украины 13 января

Напомним, в субботу утром российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Воздушные силы сообщили, что зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

Во многих областях Украины раздавались взрывы, работала ПВО. "Прилеты" были зафиксированы в Днепре, Полтавской и Сумской областях, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Больше о том, что известно о субботней массированной атаке - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.